Uğur Işılak: Ben de muhalefetten korkuyorum

Oyuncu Emre Kınay'ın "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan korkuyorum" açıklamasının ardından şarkıcı Uğur Işılak da, muhalefetten korktuğunu söyledi.

Ülke TV'de Turgay Güler'in 'Sıradışı' programına konuk olan sanatçı Uğur Işılak, isim vermeden de olsa oyuncular Emre Kınay ve Tamer Karadağlı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'Korkuyoruz' çıkışına tepki gösterdi.

'Muhalefetten korkuyorum'

Emre Kınay'ın "Sayın Cumhurbaşkanımızdan korkumuzdan fikrimizi beyan edemiyoruz, korkuyoruz. Halk bile bu korku silsilesi için hikayeler uyduruyor. Yaşlı bir amca kahvede Cumhurbaşkanı konvoyuna elle işaret yaptığı için bir adamın apar topar götürüldüğünü anlatıyor. Herkes evinden alınmaktan korkuyor. Tıpkı 1938-1940'lardaki Hitler Almanyası'ndaki gibi'' çıkışına Işılak 'Kimi Cumhurbaşkanı'ndan korkuyor, ben de muhalefetten korkuyorum, Erdoğan'dan korkmuyorum' diyerek, özellikle yerel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan için bestelediği şarkılar için muhalefet tarafından mahalle baskısına maruz kaldığını söyledi.

'Diğer sanatçı arkadaşlarım da mahalle baskısına maruz kalıyor'

Muhalefet partilerinden ve sosyal medya üzerinde 'Dombra' şarkısı nedeniyle ağır küfür ve hakaretlere maruz ileri süren Işılak, "Artık kulak asmıyorum. İnsanın dilinin kemiği yok derler. Başarıyı hazmedemeyen bir kitle var. İşleri sürekli çamur atmak. Sadece ben değil, diğer sanatçı arkadaşlarım da aynı mahalle baskısına maruz kalıyor. Onlara da tavsiyem ciddiye almasınlar" dedi.

Siyasete katılacak mı?

Uğur Işılak, "Siyasete girmeyi düşünüyor musunuz sorusuna da 'Şu ana kadar böyle bir düşüncem yok. Millete hizmet adına kader bizi oralara götürürse de kaçmak olmaz" dedi.