Uğur İnceman 35 yaşında Avrupa'ya transfer oldu

Spor Toto Süper Lig'in en yaşlı futbolcuları arasında yer alan 35 yaşındaki Uğur İnceman, Hollanda'nın köklü kulüplerinden Roda'ya transfer oldu. İnceman'ın transferi sürpriz olarak yorumlandı.

Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte kulüpler kadrolarına güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, Konya'dan sürpriz bir transfer haberi geldi.Türkiye'nin faal en yaşlı futbolcuları arasında yer alan 35 yaşındaki Uğur İnceman, Hollanda 1. Ligi takımlarından Roda'ya transfer oldu.

2014 yılından bu yana Torku Konyaspor forması giyen İnceman, bugün takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, takımın kamp yaptığı otelde arkadaşlarıyla vedalaşan Uğur İnceman, Torku Konyaspor'da 1,5 sezondur güzel günler geçirdiğini belirtti.

Başarılı bir sezonun yarısını geride bıraktıklarını vurgulayan Uğur İnceman, "İkinci devrede de aynı başarıyı tekrarlayarak, takımın iyi yerlerde olacağına inanıyorum. Böyle bir karar alırken zorlandım. Bana anlayış gösteren herkese teşekkür ediyorum. Bilmeden kırdığım kim varsa haklarını helal etmelerini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kulüp başkanı Ahmet Şan da Uğur İnceman'a kulübe vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Uğur İnceman, daha sonra takım arkadaşları, yöneticiler ve teknik heyetle vedalaşarak, kamptan ayrıldı.

Doğum tarihi: 25 Mayıs 1981

Doğum yeri: Aachen (Almanya)

Boyu: 1.83 metre

Mevkii: Orta saha

Oynadığı takımlar: Alemannia Aachen, St Pauli, Greuther Fürth, Manisaspor, Beşiktaş, Antalyaspor, Konyaspor