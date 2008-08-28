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Spor

Uğur : Hedef her yıl daha ileri gitmek

Fenerbahçe'nin başarılı sok kanat oyuncusu Uğur Borali, Partizan karşılaşmasının ardındana yaptığı açıklamada bu yıl çeyrek finalden ötesini hedefledi

28 Ağustos 2008 03:00

Fenerbahçe'nin başarılı sok kanat oyuncusu Uğur Borali, Partizan karşılaşmasının ardındana yaptığı açıklamada bu yıl çeyrek finalden ötesini hedeflediklerini belirtti.

Fenerbahçe'nin gruplara kalmaya hak kazandığı Partizan maçının ardından Uğur Boral açıklamalarda bulundu.

Uğur karşılaşma ile ilgili şunu söyledi: "Karşılaşmaya iyi başladık, ilk yarıyı da önde kapattık ama 2-0'dan sonra tempomuz düştü. Hava sıcaklığı nedeniyle yorgun düştük. Partizan 2-0'dan sonra şuursuzca saldırdı ama frikikten bulduğu bir golle oyuna ortak oldu. Takım olarak geçen sene yakaladığımız başarıları bu sene de tekrarlamak için elimizden geleni yapacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.Hocamız daha çok kanatlara inmemiz gerektiğini söylemişti. Çok mücadele ettik, asist de yaptıysak ne mutlu bize. Biz şu an ilk hedefimize ulaştık. Hedefimiz geçen seneki başarıları daha da ilerilere taşımak."

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