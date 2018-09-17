Uğur Gürses'ten İş Bankası uyarısı: Fısıltı gazetesini güçlendirir, krizi derinleştirir

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Ekonomi yazarı Uğur Gürses, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İş Bankası’ndaki CHP hisseleri için yaptığı “Atatürk’ün bu tür bir varlığı herhangi bir siyasi partinin etiketi altına giremez. Girse girse Hazine'ye girer” yorumunu değerlendirdi.

CHP ve İş Bankası’nın da tepki gösterdiği sözlerle ilgili kişisel Twitter hesabından yorumda bulunan Gürses, Cumhurbaşkanı’nın açıklamasıyla ilgili olarak, “Krizin başında bir banka hissesini mülkiyet hakkını çöpe atarak tartışmaya açmak bile fısıltı gazetesini güçlendirir; krizi derinleştirir” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’ün İş Bankası’ndaki hisselerini vasiyetnameyle CHP’ye miras bıraktığını hatırlatan Gürses, “Yani özel hukuk alanına giriyor. Devleti de devlet adamlarını da ilgilendirmiyor” diye ekledi.

Ne olmuştu?

Azerbaycan dönüşü uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin bir televizyon kanalı satın aldığı yönündeki haberlerin sorulması üzerine konuyu Türkiye İş Bankası'ndaki CHP hissesine getirmişti. CHP’nin Türkiye İş Bankası’ndaki hissesinin Hazine ve Maliye Bakanlığı’na geçirilmesi gerektiğini savunan Cumhurbaşkanı, “Atatürk’ün bu tür bir varlığı herhangi bir siyasi partinin etiketi altına giremez. Girse girse Hazine'ye girer” demişti.

İş Bankası’ndan konuya dair yapılan açıklamada ‘bankalara yönelik güvenin ulusal ve uluslararası kamuoyu nezdinde hassasiyetle korunmasının milli ekonomi açısından önem taşıdığı’ vurgusu yapılarak “Atatürk hisselerinin mülkiyet ve temsilinin vasiyet, yasalar ve yargı çerçevesinde Türkiye İş Bankası tüzel kişiliğinden bağımsız olarak belirlenmiş olduğu açıktır. Atatürk hisselerinin geçmişten günümüze CHP ve Hazine tarafından birlikte ya da ayrı ayrı temsil edildiği durumlar olmuştur. Ancak, bunun nankamızın faaliyetleri ve iş yapış biçimi üzerinde herhangi bir etkisi söz konusu değildir” ifadelerine yer verilmişti.