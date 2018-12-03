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Ekonomi

Uğur Gürses'ten düşen enflasyon yorumu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yıllık enflasyonun yüzde 21,62'ye gerilediğini açıkladı

03 Aralık 2018 19:46

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Ekimde yüzde 2,67 artış gösteren enflasyon (Tüketici Fiyat Endeksi - TÜFE), kasım ayında yüzde 1,44 oranında düşüş yaşadı.  Kasım ayı enflasyonuyla birlikte bir önceki ay yüzde 25,24 olan yıllık enflasyon yüzde 21,62'ye geriledi.

TIKLAYIN-Kasım ayı enflasyon rakamı açıklandı

Ekonomist Uğur Gürses, açıklanan enflasyon rakamlarını sosyal medya hesabından değerlendirdi.  Gürses, "Kozmetik enflasyon ve faiz düşüşünün getireceği tek gerçek şey; döviz kuru artışıdır" yorumunda bulundu. 

 

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