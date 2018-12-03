Uğur Gürses'ten düşen enflasyon yorumu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Ekimde yüzde 2,67 artış gösteren enflasyon (Tüketici Fiyat Endeksi - TÜFE), kasım ayında yüzde 1,44 oranında düşüş yaşadı. Kasım ayı enflasyonuyla birlikte bir önceki ay yüzde 25,24 olan yıllık enflasyon yüzde 21,62'ye geriledi.
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Ekonomist Uğur Gürses, açıklanan enflasyon rakamlarını sosyal medya hesabından değerlendirdi. Gürses, "Kozmetik enflasyon ve faiz düşüşünün getireceği tek gerçek şey; döviz kuru artışıdır" yorumunda bulundu.