Uğur Gürses yazdı: 10 maddede ABD krizi sonrası ödemeler dengesi

Ekonomi yazarı Uğur Gürses, yaklaşık 2 yıl cezaevinde, daha sonra da ev hapsinde kalmasının ardından cuma günü 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak serbest bırakılan ABD’li rahip Andrew Brunson’ın ‘evine dönmesi’nin ardından ‘ödemeler dengesi’nin nasıl değişeceğini kaleme aldı.

Kişisel blogunda yayınladığı “10 maddede ABD krizi sonrası ödemeler dengesi” başlıklı yazıda, 2018’de bir önceki yıla göre ‘başabaş’ dengeden uzaklaşıldığını belirterek, ‘rahip krizi’ sonrası için de şunları söyledi:

“Krizin faturası ağustos ödemeler dengesi verilerinde yer alıyor; cari açık yerine cari fazla verirken, finans hesabından 14.3 milyar dolarlık çıkış olmuş. Bunun 3.6 milyar doları net hatra noksanla karşılanırken, rezerv azalışı 8 milyar dolar.

"Son yıllardaki en sert ödemeler dengesi krizi bu"

Nisan-Ağustos olarak bakılırsa 14.1 milyar dolarlık açığa 10.1 milyar dolarlık finansman hesabı çıkışı eklenmiş; bunun 12.7 milyar doları rezervle karşılanırken, 11.5 milyar doları net hata ve noksan ile kapatılmış. Son yıllardaki en sert ödemeler dengesi krizi bu.”

Son 12 ayda Türkiye’deki 51 milyar dolarlık açık karşılığında sadece 10.8 milyar dolar finansman geldiğini, 20 milyar dolar da rezerv eritildiğini belirten Gürses’in ağustosta yaşananları 10 maddede özetlediği yazısının tamamını okumak için tıklayınız.