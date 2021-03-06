Uğur Gürses’ten SPK’ya: Şirketlere tavsiye veren ‘erkekler korosu’, kendi alanında “yüzde 25 oranında kadın yönetim kurulu”nu hayata geçirmiyor

Ekonomi yazarı Uğur Gürses, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü arifesinde kaleme aldığı yazısında şirketlerin toplumsal cinsiyet eşitliği çerçevesinde sergiledikleri tutumu değerlendirdi.

Kurumsal yönetim ilkelerinde şirketlerin yönetim kurulunda en az yüzde 25 oranında olmak üzere kadın üye olmasını öneren Sermaye Piyasası Kurtulu’nu (SPK) eleştiren Gürses, "SPK’nın ne 7 kişilik kurul üyeleri ne de 12 daire başkanları içinde bırakın yüzde 25’i tek bir kadın yönetici yer almıyor. Şirketlere tavsiye veren ‘erkekler korosu’, kendi alanında bunu hayata geçirmiyor” ifadelerini kullandı.

Gürses kişisel blogunda kaleme aldığı yazsının devamında da SPK için şu önerileri sıraladı:

“Bir dipnot da sermaye piyasasına düzen veren, kuralları koyan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) için; halka açık şirketlere en az yüzde 25 oranında kadın yönetim kurulu üyesi atamaları tavsiyesinde bulunan SPK’nın ne 7 kişilik kurul üyeleri ne de 12 daire başkanları içinde bırakın yüzde 25’i tek bir kadın yönetici yer almıyor. Şirketlere tavsiye veren ‘erkekler korosu’, kendi alanında bunu hayata geçirmiyor.

Türkiye’de halka açık olsun ya da olmasın, toplumsal cinsiyet eşitliğini (TCE) sözde değil özde hayata geçirmeye çalışan şirketleri kapsayacak bir “şirketler kesimi TCE endeksi” oluşturulması. Kapsamlı bir kriterler setine dayalı olarak, bağımsız bir denetçi tarafından bu kriterlerin ölçülmesine dair rıza göstererek şirketlerin de gönüllü katılımına dayanan bir endeks oluşturulabilir.

TCE kriterlerine dayalı örnek bir şirket sıralama çıkması mümkün. Bu da özendirici olur. Böylelikle şirketler de “8 Mart Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun” yüzeyselliğinden de kurtulurlar. Kendilerini bununla ‘ispat ederler’. Yöneticileri de “sosyal sorumluluk etiketi” ile çeşitli yerlerde bayrak göstermek yerine, hayata geçirilmiş olanla ya da hayata geçirme taahhüdü ile kanıtlarlar bu çabalarını.”