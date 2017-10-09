Uğur Gürses: Sonbaharı bile görmeden kışa adım attık, eski dengeye bile dönmek zor olacak

Hürriyet ekonomi yazarı Uğur Gürses, ABD ile yaşanan vize krizi sonrası TL'nin dolar karşsında erimesini değerlendirdi. Gürses, "ABD gibi bir ülkeyle politik-diplomatik krizle; sonbaharı bile görmeden 'kışa' adım attık. ABD ile politik ve diplomatik atmosfer karşılıklı çabalarla yumuşatılsa da, eski dengeye bile yeniden dönmek çok zor olacak” ifadesini kullandı.

Hürriyet'ye yer alan habere göre Gürses şu açıklamaları yaptı:

Eğer döviz dengeniz “bıçak sırtı” bir dengede ise bu dengede taşınan potansiyel “olay riski”, herhangi bir olayla bunu hemen döviz kuruna yansıtmaya adaydır. İşte ABD’nin Türkiye’deki misyonlarında vize süreçlerini durdurması, Türkiye’nin de buna bire bir karşılık vermesiyle TL’nin sert değer kaybı buna iyi örnek.

Gece gelen bu haber, önce günün ilk piyasa seansının başladığı Yeni Zelanda’dan başlayarak Asya piyasalarına TL’nin dolar karşısında 3.80’e vurmasına yol açtı. Sığ ve likiditesi olmayan, belki işlem de geçmeyen bu kur seviyesi Türkiye’de piyasa açılışına gelindiğinde 3.70’li seviyeye indi.

Bu gelişme olmadan bile Cuma günü kapanışı itibariyle gelişmiş ülkelerde, özellikle de Türkiye’deki piyasalarda finansal açıdan “yazın bittiğine” dair çok emare ortaya çıkmıştı. ABD’deki son ekonomik veriler buna işaret ediyordu.

Bunun üzerine ABD gibi bir ülkeyle politik-diplomatik krizle; sonbaharı bile görmeden “kışa” adım attık. ABD ile politik ve diplomatik atmosfer karşılıklı çabalarla yumuşatılsa da, eski dengeye bile yeniden dönmek çok zor olacak.” Özellikle yabancı yatırımcıların gözünde “olay riskinin” yeniden tekrarlanması ya da yeni adımlarla aşama kaydetmesi olasılığı artık yüksektir. Bu da potansiyel dalgalanmanın yükselmesi demektir. Potansiyel dalgalanmanın bandının genişlemesi yatırımcıyı rahatsız eder. “Kur ne olacak?” sorusunun yanıtı da burada; dalgalanacak, iniş-çıkışlarla. Önceki dengeye dönüş ise zor görünüyor.