Ekonomi
Uğur Gürses: Soğan stokları sıfırlatılarak fiyat patlamasına yol açılacak
"Lisanslı depoculuk' teşvikiyle arz dalgalanması azaltılmaya çalışılırken..."
Ekonomist Uğur Gürses, Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Mahmatlı Mahallesi'nde bir depoda 1300 ton kuru soğan depolayan 3 kişi hakkında 'fiyatları etkilemeye teşebbüs suçu'ndan işlem yapılacak olmasını yorumladı. Gürses, “Tarımda fiyat dalgalanmalarını önlemek için "lisanslı depoculuk" teşvikiyle arz dalgalanması azaltılmaya çalışılırken, bununla soğan stoklarını sıfırlatılarak fiyat patlamasına yol açılacak” değerlendirmesinde bulundu.
Uğur Gürses’in Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
","articleSection":"Ekonomi","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2018-11-27T02:43:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/ugur-gurses-sogan-stoklari-sifirlatilarak-fiyat-patlamasina-yol-acilacak,757697","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/ugur-gurses-sogan-stoklari-sifirlatilarak-fiyat-patlamasina-yol-acilacak,757697"}]