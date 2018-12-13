Uğur Gürses: Seçimden sonra IMF yolu göründü

Ekonomi yazarı Uğur Gürses, ekonomik verilerin kriz ve stagflasyona işaret ettiğini belirtti. Gürses, Türkiye’nin 60 milyar dolarlık kurtuluş reçetesi için seçimden sonra IMF’in kapısını çalmak zorunda kalacağını ifade etti.

19. kez düzenlenen Marka Konferansı'nda ekonomideki son tabloyu Şirin Payzın'ın sorularına üzerine değerlendiren Uğur Gürses, Türkiye'nin doğru reçete için öncelikle doğru bir teşhis koyması gerektiğini söyledi.

“Şu anda bir ekonomik krizin içindeyiz, ekonomik durgunluk ve resesyona doğru gidiyoruz. Yerel seçime kadar ekonomi idare edilecek yeni bir temel karar alınmayacak yerel seçime kadar böyle devam edecek” ifadelerini kullanan Gürses, verilerin 1991 ve 2001 krizlerini hatırlattığını ve bunun adının dalgalanma değil kriz olarak konulması gerektiğini kaydetti.

Yaşanan durumu doktorun hastasına doğru teşhis koymasına benzeten Gürses ancak doğru teşhisin doğru reçete sağlayabileceğini vurguladı.

Sözcü’den Sayime Başçı’nın haberine göre, IMF'in Türkiye'ye pat diye 60 milyar dolarlık bir fon sağlamayacağını burada Fransa Almanya gibi ülkelerin kendi halklarının tepkisine göre oy kullanacağını dile getiren Gürses, “Türkiye'nin sermayeyi getirecek önlemler alması gerekiyor. Demokrasi, temel hak ve özgürlükler ve hukukun üstünlüğü gibi alanlarda iyileşme sağlanması gerekecek. Krizi çözmenin yolu demokratikleşme. Türkiye'nin kendi göbek bağını kesmesi ve kendi bahçesini düzenlemesi gerekiyor” dedi.

Seçimlerden sonra hükümetin ciddi şekilde ekonomiye yaklaşacağını aksi halde toplumun refah kaybedeceğini dile getiren Gürses, “Kısa vadede döviz kuru üzerinde baskı devam edecek ve orta vadede normal bir patikaya girecek. Kurda bir yükselme olabilir ama 1 yıl sonra düz bir patika şeklinde devam edecek” dedi.