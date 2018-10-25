Uğur Gürses Merkez Bankası'nın faiz kararını yorumladı: Yangına geç kalan itfaiye...

Ekonomist Uğur Gürses Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yüzde 24'te sabit tuttuğu politika faizi açıklamasını değerlendirdi. Gürses, Merkez Bankası'nın "yangına geç kalan itfaiye" olmaya devam ettiğini kaydetti.

TCMB, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Merkez, politika faizinde değişiklik yapmadı.

25 Ekim 2018 tarihli Para Politikası Kurulu (PPK) kararına göre bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı sabit tutuldu.

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Kararı değerlendiren Gürses Twitter'dan şu değerlendirmeyi yaptı:

"Merkez Bankası yine ve yeniden enflasyonun gerisinde kalmaya, TL'deki potansiyel kayıplara pencere aralamaya, 'yangına geç kalan itfaiye' olmaya devam ediyor."