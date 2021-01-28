Uğur Gürses Merkez Bankası Enflasyon Raporu'nu yorumladı: Gerçekçi; "Şahin bakışlı Ağbal” bunu yapabilecek mi yoksa “güvercin olup” kurumdan uçacak mı?

Ekonomi yazarı Uğur Gürses Merkez Bankası'nın açıkladığı yılın ilk Enflasyon Raporu’nu değerlendirdiği yazısında "Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, belki de uzun bir süredir derli toplu ve gerçekçi bir enflasyon raporu konuşması yaptı. Sunum da içeriği ve akışı itibariyle ekonomi derslerinde seminer notu olarak okutulacak nitelikte. Bunu “düşük faizle arz yönlü fiyat istikrarı” sağlanabileceğini sanan kesimlere, siyasetçilere de bizatihi anlatmalı" dedi.

"Enflasyona “şahin bakış” sürebilecek mi?"başlıklı yazısında Uğur Gürses, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın gerçekçi enflasyon raporu konuşması yaptığını belirterek "enflasyonun müsebbibinin fırsatçı ve vurguncu birtakım spekülatörler olduğunu anlatıp kapıda bacada’ cadı avına girişenlere, nedenlerini gayet güzel anlatan bir söylem içeriyor olmasında" ifadesini kullandı.

Gürses'in yazısından bir bölüm şöyle:

"Merkez Bankası, enflasyonun 2021 yılı sonunda orta noktası yüzde 9.4 olmak üzere, yüzde 7.3 ile yüzde 11.5 aralığında olacağını tahmin ediyor. Yani Ekim 2020’deki tahminini değiştirmemiş oldu.

Bu ne anlama geliyor?

Ekim’de bu tahmini yaptıktan sonra enflasyon yükselmiş, banka da faizi yükseltmişti. Politika faizi yüzde 10.25’ten iki aşamada yüzde 17’ye yükseltilmişti. Şimdi ise banka bu sıkı duruşun “uzun bir müddet” korunacağını söylüyor. Buradan, faizlerin indiriminin gelmeyeceği (“gündemimizde yok” denildi), gerekirse faizlerin arttırılacağı ifade ediliyor.

Ağbal’ın sunduğu bu raporun ana omurgası çok doğru bir temele oturtulmuş görünüyor. Ancak soru şu: Ağbal’ın bu sunumu ve Enflasyon Raporu tahminleri çerçevesinde tahminin değişmemiş olması, ilave sıkılaşma yapılacağı varsayımını içeriyor olmalı. Bu yüzden “Şahin bakışlı Ağbal” bunu yapabilecek mi? Yoksa “güvercin olup” kurumdan uçacak mı?

Özellikle de son dönemde hükümete yakın medyada giderek “topun ağzına” yerleştirilmeye başlandı. Sanırsınız ki bugün karşı karşıya kaldığımız enkazı Ağbal yarattı.

Nitekim soru yanıt kısmında o kanaldan gelen, Cumhurbaşkanı’nın siyasi hedeflerine atıf yapan soru karşısında da Ağbal’ın mealen orta vadede enflasyonu düşürerek fiyat istikrarına yaklaşıldıkça bunun da Cumhurbaşkanı’nın siyasi hedeflerine uygun bir görünüm sergileyeceği biçimindeki yanıtı kayda değer. Ağbal şöyle diyordu: “Ekonomide herhangi bir noktayı arkasına ve önüne bakmadan o nokta üzerinden değerlendirirseniz büyük bir hata yaparsınız."