Uğur Gürses: IMF, Türkiye’de büyük daralma bekliyor

Ekonomi yazarı Uğur Gürses, IMF’nin Dünya Ekonomik Görünümü’nde (WEO) yaptığı ocak güncellemesinin Türkiye’yi de içine alan ‘Gelişen Avrupa’ya dair bölümüne dikkat çekti. Gürses, ‘Gelişen Avrupa’ya dair büyüme tahmininin 1.3 puan düşmesinin sebebinin Türkiye’ye yönelik resesyon tespiti olduğunu kaydetti.

2019 büyüme tahmininin 1.3 puan düşürüldüğünü belirten Gürses, ekim ayında yayınlanan ülke tahminlerinin ocak güncellemesinde bulunmamasına işaret eden Gürses, ‘Gelişen Avrupa’ alt kalemindeki kayda değer düşüşün nedeninin Türkiye’ye dair tahminlerin belirgin biçimde aşağı çekilmesi olduğu yorumunda bulundu. Gürses, yazısında şu ifadelere yer verdi:

“IMF yetkilileri bu konuda açıklama yapmadılar. Ancak IMF’nin web sitesindeki raporun özeti açıklanırken, gelişen ülkelere dair büyümede Ekim ayı tahminlerinin aşağı çekilmesinin ana nedeninin (0.2 puan) Türkiye’ye dair büyük daralma beklentisinden kaynaklandığı yazılmış.”

*Uğur Gürses’in yazısının devamını buradan okuyabilirsiniz.