Uğur Gürses: Bugün "OHAL'i kaldırıyorum" deyin, döviz kuru palas pandıras düşer

Ekonomist Uğur Gürses, döviz kurunda yaşanan sert yükselişle ilgili olarak "Siyasetçiler, 'faizi düşüreceğiz' demeye devam ettiği sürece kur üzerindeki baskı sürecek" dedi. Merkez Bankası'nın faiz artırımına gitmesi gerektiğini vurgulayan Gürses, politik krizlerin de kur üzerinde oldukça etkili olduğunu belirtti, "Bugün 'OHAL'i kaldırıyorum' deyin, palas pandıras düşer döviz kuru" görüşünü dile getirdi.

Türkiye'de enflasyonu doğuran ana sebebin "yüksek faizler" olduğunu savunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası'na dört gün önce (17 Kasım 2017) yönelttiği eleştirilerinde şunları kaydetmişti:

"Yatırımlarda niye sıkıntımız var? Bu kadar yüksek faizle kredi vermeye kalkarsan yatırımlar durur" demişti. "Faiz tekrar çıkmaya başladı, enflasyon çift haneliye gidiyor. Merkez Bankası yıl sonu şu olacak diyor, kaç kere revize ettiniz tutmuyor. 'Merkez bankalarının bağımsızlığı var, müdahale etmeyin' deniyor tamam. Zaten müdahale etmediğimiz için bu hâle geliyor, tablo ortada. Türkiye'ye diz çöktürmek için her yola başvuranlara bir kez daha sesleniyorum, başaramayacaksınız."

"Türkiye’ye bir saldırı var' diyorsanız, ona göre önlem alırsınız"

Erdoğan'ın eleştirileri sonrası 3.90'a yükselen dolar/TL kuru, bugün (21 Kasım 2017) 3.97'yi gördü. Merkez Bankası'nın faiz artırımına gitmesi gerektiğini belirten Gürses, kurda yaşanan artışın yeni bir kaygı dalgasını beraberinde getirdiğini, yabancı yatırımcıları paniğe sevk ettiğini ifade etti. Gürses, şunları söyledi:

"Bu bir sabit kur rejiminde kullanılan, sermaye kısıtları olan bir rejimde kullanılan bir döviz satış yöntemi. Biz serbest dalgalı kur rejimindeyiz, dolayısıyla işe yaramayacağı çok açıktı. Yaramadı da. Eğer 'Türkiye’ye bir saldırı var', 'Türkiye’yi çökertmek istiyorlar' diyorsanız ona göre önlem alırsınız."



"Enflasyon yükseliyordu zaten, faiz artırması gerekiyordu Merkez Bankası’nın. Artırmadı. Uzak durdu. Sonuçta, normal koşullarda herhangi bir ekonomide, açık bir ekonomide enflasyon yükseliyorsa ve Merkez Bankası faiz artırmıyorsa sokaktaki vatandaş da gider başka ülkelerinin paralarıyla ikame ederler kendi paralarını. Bu da kurda artış getirir. Türkiye döviz borçlusu bir ülke bir de…"

"Bu dönemlere hep politik krizler eşlik eder"

Gürses, T24'ün konuya ilişkin olarak yönelttiği "Kurdaki yükselişi tetikleyen diğer faktörler neler?" sorusunu da şöyle yanıtladı:

"Aslında bu tür dönemler hep siyasi krizlerin de beraberinde olduğu dönemlerde yaşanıyor. Siyasetçiler, ekonomik krizlerin üzerine politik krizleri ekleyince işler bu hâle varıyor. Elbette aynısı değil ama benzeri 1994’te yaşandı, 2001’de yaşandı… Hep politik krizler eşlik eder bu dönemlere. Mesela bugün "OHAL’i kaldırıyorum" deyin, palas pandıras düşer döviz kuru."

"Kur üzerindeki baskı devam ediyor"

Dolar/TL kurundaki yükselişin daha ne kadar devam edeceği konusunda tahminde bulunmanın güç olduğunu belirten Gürses, sözlerine "Ama kurun üzerindeki baskının devam ettiği çok açık. O da tabii ki yukarı doğru atıyor. Her gün döviz kurunun arttığını gören borçlular, 'yetişemiyoruz' deyip dövize saldırıyor muhtemelen. O da daha da yukarı attırıyor" diye devam etti.