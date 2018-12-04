Uğur Gürses: Bakan yapay faiz indirimi peşinde koşarken...

T24

Ekonomi yazarı Uğur Gürses, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı kasım ayı enflasyon verisinin ardından “Enflasyonda köpük gitti” yorumunda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı eleştirdi.

Bakan Albayrak’ın açıklamasının gerçeği yansıtmadığını savunan Gürses, çekirdek enflasyonun yıllık yüzde 24’ün üzerine artış gösterdiğini ve temel malların fiyatındaki artışın yüzde 30 düzeyinde olduğunu söyledi. Gürses, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Yapay faiz indirimi peşinde koşan Bakan ‘Enflasyonda köpük gitti’ diye açıklama yaparken tablo bu; hala yıllık yüzde 24'ün üzerinde bir artış ivmesi olan çekirdek enflasyon, yüzde 30'larda olan temel mal fiyat artışları.”

17 aydan sonra ilk kez geriledi

TÜİK verilerine göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE), kasımda aylık yüzde 1,44 düşerek bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,62 oldu. TÜFE, eksi seviyeyi en son 2017 yılında Haziran ayında -0,27 puanla görmüştü. Yıllık enflasyon ise eylül ayında yüzde 24.52 seviyesinden ekimde yüzde 25.24'e yükselerek 15 yılın zirvesine çıkmıştı.

Albayrak: Fiyatlardaki köpüğün ortadan kalkmaya başladığı bu süreç

Bakan Albayrak, enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, “Bu tablo, enflasyonda düşüşün güçlü bir şekilde başladığını ve bu düşüş eğiliminin süreceğini göstermektedir" değerlendirmesinde bulunmuştu. Albayrak, Twitter’da yaptığı açıklamaya şöyle devam etmişti:

“Fiyatlardaki köpüğün ortadan kalkmaya başladığı bu süreci, para ve maliye politikalarımızdaki güçlü duruş ile desteklemeye devam ediyoruz.

Dengelenme süreci etkisini Aralık ayında da gösterecek. YEP’teki 2018 hedefimizi yakalayacağımızı öngörüyoruz.”