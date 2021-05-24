Uğur Emek: 50 milyon Euro maliyetli Zafer Havalimanı'na 200 milyon Euro gelir garantisi verildi; yolcu çeksin diye Uşak Havalimanı kapatıldı

Kamu ihaleleri uzmanı Prof. Dr. Uğur Emek, Karar’daki yazısında yolcu garantisi bulunmayan Uşak Havalimanı’nın pandemide kapatıldığını, 2021 yılı için 1 milyon 317 bin yolcu garantisi verilen Kütahya Zafer Havalimanı’nın ise işlemeye devam ettiğine dikkat çekti. Zafer Havalimanı’na bu yıl Mayıs ayına kadar sadece 61 yolcu geldiği ortaya çıkmıştı.

Prof. Dr. Emek, “Zafer Havalimanı’nı bir de benden dinleyin” başlıklı yazısında, “Bir taraftan uçacak insanımız yok, diğer taraftan da uçacak insanlarımızın parası yok. Mucize mi olacak ki yılda 1 milyon 300 binden fazla yolcu trafiği gerçekleşecek?” dedi.

Emek şu bilgileri verdi:

“Bölgedeki Uşak ilinde halihazırda 1998 yılından beri faaliyet gösteren bir havalimanı bulunmaktadır. Salgından önce İstanbul’a haftanın belirli günlerinde uçuş yapılan Uşak Havalimanı salgın döneminde kapatıldı (Çünkü garanti ödemesi yok. Sizler uçun da garanti ödemesi düşsün diye beklenen Zafer Havalimanı açık). Benzer biçimde Afyonkarahisar’a 126 km ve Kütahya’ya 76 km mesafedeki Eskişehir’de de bir havalimanı bulunmaktadır. Afyon’un Uşak Havalimanına uzaklığı 105 km, Zafer Havalimanına uzaklığı ise 63 km’dir (Tek derdimiz aradaki 42 km miydi?). Bu bilgiler, mevcut durumda bölgeye hizmet verecek iki adet havalimanı olduğunu göstermektedir.”

Maliyeti 50 milyon Euro olan Havalimanına 200 milyon Euro’ya yakın bir gelir garantisi verildiğini belirten Emek, “Gerçekleşen yolcu sayısı böyle devam edecekse, önümüzdeki yıllarda Havalimanı işletmecisine 130 milyon Euro’dan fazla bir gelir garantisi ödemesi yapılacak” dedi.