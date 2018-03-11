Uğur Dündar'ın imza gününde şaşırtan misafir

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- GAZETECİ- yazar Uğur Dündar, İzmir\'in Karşıyaka ilçesinde okuyucularıyla bir araya gelip, son kitabı \'O Halde Biz Anlatalım\'ı imzaladı. İzmirliler, Uğur Dündar\'ın imza gününe büyük ilgi gösterdi, uzun kuyruklar oluşturdu. Dündar\'ın imza gününe, Susurluk Çetesi davasında tutuklanıp tahliye olan, eski özel harekat polisi Ercan Ersoy da katıldı.

Gazeteci- yazar Uğur Dündar, Kırmızı Kedi Yayınevi\'nden son çıkan \'O Halde Biz Anlatalım\' kitabını, kitapevinin Karşıyaka\'daki şubesinde okuyucuları için imzaladı. İzmirliler, Uğur Dündar\'ın imza gününe büyük ilgi gösterdi, uzun kuyruklar oluşturdu. Dündar, tüm okuyucularına kitabını imzaladıktan sonra hepsiyle toplu fotoğraf çektirdi. İzmir\'de gördüğü ilgi için teşekkür eden Dündar, şöyle konuştu:

\"Karşıyaka\'ya her geldiğimde heyecanlanıyorum. İzmirliler bizi, gerek Halk Arenası programında, gerekse Müjdat Gezen\'in tiyatrolarında hiç yanlız bırakmadı. Biz Karşıyaka\'ya sanki bir aile ziyareti yapar gibi geliyoruz.\"

Kitabının ilk 30 binlik baskısının tükenmek üzere olduğunu belirten Dündar, yeni baskının yolda olduğunu açıkladı. Dündar, kitaplarından bugüne kadar sağladığı tüm geliri sadece eğitime katkı amacıyla değerlendirdiğini belirterek, \"Halk Kitap\'tan çıkan kitaplarımı, bankada hiç bekletmeden, yani hiç faiz çalıştırmadan mezun olduğum Vefa Lisesi Mezunları Derneği\'ne veriyorum. Böylelikle yoksul çocuklarımızın eğitimine katkıda bulunuyorum\" dedi.

İmza gününe, kamuoyunda \'Susurluk Çetesi\' olarak bilinen davada tutuklandıktan sonra 2013 yılının Temmuz ayında tahliye olan, emekli özel harekat polisi Ercan Ersoy da katıldı. Dündar, bir zamanlar Ersoy\'un kendisini öldürmek isteyen grupla birlikte hareket ettiğini belirterek, \"Namuslu gazeteci olursanız, size dost olmayanlar bile böyle imza gününüze gelir ve hiçbir şeyden korkmanıza gerek kalmaz\" dedi.

Dündar ve Ersoy, birlikte fotoğraf çektirdi.



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