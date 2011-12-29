Uğur Dündar'ın eşini dinleyen polislere 1'er yıl hapis

T24 - Gazeteci Uğur Dündar ve eşinin özel bilgilerini kamuoyuna yansıttığı için haklarında dava açılan 3 polis memuru 1’er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Polisler ‘pişman’ olunca cezaları ertelendi.



Gazeteci Uğur Dündar ve eşiyle ilgili özel kalması gereken bilgileri kamuoyuna yansıtan 3 polis memuruna 1’er yıl hapis cezası ertelendi. Buna gerekçe olarak da polislerin ‘pişman olmaları’ gösterildi.



Geçen yıl Anadolu’da Vakit gazetesinde yer alan bir haberde gazeteci Uğur Dündar’ın eşi Yasemin Baradan Dündar’ın yurtdışı giriş ve çıkış kayıtlarını içeren bilgilerin yer alması üzerine çift savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Soruşturma sonucu Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi’ndeki kayıtlarda Dündar’ın eşinin ülkeye giriş çıkış tarihlerinin, 20 Şubat 2009 ile 14 Mayıs 2009 tarihleri arasında, tam 16 ayrı emniyet birimince sorgulandığı ortaya çıkmıştı. Sorgulamayı yaptığı tespit edilen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nda görevli polis memurları Mustafa Yılmaz, Nesip Söylemez ve Nilifer Ozap hakkında “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek” suçlamasıyla dava açılmıştı.

‘Hukuka aykırı’



Davayı 6 Aralık 2011’de karara bağlayan Ankara 16. Asliye Ceza Mahkemesi, 3 polisi “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek” suçundan 1’er yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Sanık polis memurlarının suçu işledikten sonra pişmanlık göstermeleri nedeniyle verilen hapis cezaları ertelendi.

‘Yönetmelik açık’



Kararda sanıkların kendilerine görevleri gereği verilen şifreleri kullanarak Emniyet Genel Müdürlüğü Hudut Kapıları iletişim sistemine izinsiz girip, mağdura ait kişisel veri niteliğindeki yurtdışı giriş ve çıkış kayıtlarını hukuka aykırı olarak ele geçirmek suretiyle atılı suçları işledikleri gerekçesiyle haklarında ceza verildiği ifade edildi.



