Dündar'dan Merve Kavakçı'ya: Bunlar üzerine sifon çekilecek

Uğur Dündar, Merve Kavakçı'nın 28 Şubat soruşturmasında kendisi hakkında ortaya attığı iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu. Kavakçı'nın 13 yıllık kin ve nefretin hasadını yaptığını söyleyen Dündar,"Merve Kavakçı çıksın Uğur Dündar programda yalan söyledi desin özür dileyeceğim, bunlar üzerine sifon çekilecek" şeklinde konuştu.

Uğur Dündar Habertürk televizyonunda yayınlanan 'Haber Hattı' programında Merve Kavakçı'nın kendisi hakkındaki iddialarına yanıt verdi. Kavakçı'nın "Uğur Dündar, Akrep marka tüfeklerle dayımın Ankara'daki ofisini bastı. Ancak o sırada dayım ofiste değildi" şeklindeki sözlerine yanıt veren Dündar, "Dayısının şirketinin haberini yapmak için ofise gittik. Akrep'le ofisi basmadık. Benim yanımda bir muhabir ve devletin bana verdiği koruma memuru vardı" dedi.

'Kimse aramıyor'

Uğur Dündar "Gazeteci meslektaşlarımız gelip bize sormuyor bile. Aslını öğrenmek için aramıyorlar bile. Rezil insanlar. Bunlar üzerine sifon çekilecek. Benim çocuklarım çekecek o sifonu" dedi.

Kavakçı'nın Uğur Dündar'a sözleri şu şekildeydi:

Kavakçı, “Bu kadına haddini bildirin sözleri, bir siyasi lincin startı anlamına geliyordu. Medya da bu görevi üstlendi. Dayım Orhan Güngen’in, Kavaklıdere’deki ofisi Uğur Dündar, koruması ve bir üçüncü kişi tarafından uzun şarjörlü Akrep adı verilen makineli tüfeklerle basıldı. Bu olay yemin töreninin akabinde Dündar’ın hakkımda yaptığı Arena programına hazırlık aşamasında gelişti’’ şeklinde konuşmuştu.