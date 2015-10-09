Uğur Dündar'a hapis cezası

Gazeteci Uğur Dündar, eski Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'a köşe yazısında hakaret ettiği gerekçesiyle 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hapis cezasının ertelenmesine ve 1 yıl denetim süresi belirlenmesine hükmetti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Uğur Dündar'ın 5 Nisan 2014 tarihinde Sözcü Gazetesi'nde yazdığı bir köşe yazısında, Binali Yıldırım'a hakaret ettiği iddiasıyla 1 yıldan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Küçükçekmece 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Yıldırım ve Dündar katılmazken, tarafları avukatları temsil etti.

Duruşmada esas hakkındaki beyanı sorulan Dündar'ın avukatı Ceren Yakışır, dava konusu yazının bütün olarak incelendiğinde kamuoyuna yansıyan tape kayıtlarına dayandığının görüldüğünü belirterek, yazıda herhangi bir hakaret içeren ibare bulunmadığını savundu.



Yıldırım'ın avukatı Serkan Bayram ise sanığın cezalandırılmasını talep etti.



Duruşmaya son verdiğini açıklayan mahkeme hakimi, Uğur Dündar'ı Binali Yıldırım'a yönelik basın yoluyla hakaret ettiği gerekçesiyle 1 yıl hapis cezasına çarptırdı.



Dündar'ın hakaret eylemini alenen gerçekleştirdiği gerekçesiyle cezayı 1 yıl 2 aya çıkaran mahkeme hakimi, verilecek cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini gözeterek, Dündar'ın 11 ay 20 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.



Mahkeme, sanığın önceden kasıtlı bir suçtan dolayı mahkumiyet kararı olduğu gerekçesiyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmamasına karar verdi.



Dündar'ın daha önceden 3 aydan fazla hapis cezasına mahkum edilmemiş olması ve tekrar suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluştuğunu belirten mahkeme, hapis cezasının ertelenmesine ve 1 yıl denetim süresi belirlenmesine hükmetti.