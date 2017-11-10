"Uğur Dündar'a 'FETÖ'den soruşturma açıldı" iddiası

Takvim ve Sabah Gazetesi'nde gazeteci Uğur Dündar hakkında 'FETÖ'den soruşturma açıldığı iddia edildi.

Sabah Gazetesi’nde Nazif Kahraman’ın iddiasına göre, haberde “Uğur Dündar’ın Sözcü Gazetesi’nde yayınlanan ve ABD Savcılığı’nca FETÖ mensuplarının teşvikiyle yürüttüğü soruşturmaya ilişkin bazı yazıları hakkında tespit tutanağı düzenlenerek soruşturma dosyasına delil olarak konduğu kaydedildi” deniliyor.

Uğur Dündar: Pes pes...

Sözcü'nün haberine göre, Uğur Dündar soruşturmaya ilişkin “Pes, pes diyorum…” diyerek duygularını dile getirdi.

Dündar şöyle devam etti:

“Yarım asırdır yolsuzluk haberi yaparım. Reza ile ilgili haber yaptı diye suçlanmak sağlıklı bir insanın aklına gelebilecek durum değil. Twitter’i kullanıyorum. Kimin ne amaçla kullanacağını nerden bilebilirim. Ben de çifte standart yok. Ben yazarım, belgeye dayalı yazarım. FETÖ beni linç etmiş. İftiralar atmış. Ölüm listelerine girmişim. FETÖ ekmeğimle oynamış. Her gün hapse girecek gazeteciler listesine girmişim. Yazıktır. HSK’ya sesleniyorum. Böyle bir şey varsa; tüm dünyayı Türkiye’yi böyle göstermeye, kriptoların yaranacağız diye bunu yapması kabul edilemez.”

Avukat Celal Ülgen: Bu muhabirin ByLock'çularla görüşmesi çıktı

“Sizin hakkınızda soruşturma açılmışsa bunu ilk sizin ve bizim öğrenmemiz lazım. Demek ki bu muhabir ile soruşturma savcısı arasında organik ilişki vardır. Bunu ortaya çıkartacağız.

İsmini bir daha söylemeyeceğim ama Nazif Kahraman, “şunlar Bylock’çular diye” sayısız haber yaptı. Ancak iki soruşturmada iki Bylockçu ile bu muhabirin görüşmesi ortaya çıktı.