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Uğur Dündar'a 4 yıl 8 ay hapis cezası

Uğur Dündar hakkında, eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Yıldırım'a, hakaret ettiği iddiasıyla dava açıldı

26 Haziran 2014 18:13

Gazeteci Uğur Dündar hakkında, eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'a, köşe yazısında ve sosyal paylaşım sitesi Twitter'da hakeret ettiği iddiasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Eski Bakan Binali Yıldırım'ın, avukatı Serkan Bayram aracılığıyla verdiği şikayet dilekçesinin ardından soruşturmayı tamamlayan Cumhuriyet Savcısı Sıddık İlgar, iddianameyi hazırladı. 

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre iddanamede, Dündar'ın Sözcü gazetesindeki 5 Nisan 2014 tarihli köşe yazısında, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ikinci pistin inşasıyla ilgili iddialarına yer verildi. 

Yine Uğur Dündar'ın Twitter adresinden paylaştığı Binali Yıldırım hakkındaki yazısının yer aldığı iddianamede, Dündar'ın eski Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Yıldırım'ın onur, şeref ve saygınlığını zedelediği, şöhret ve itibarına leke sürmeye çalıştığı, basın yayın yoluyla görevinden dolayı alenen zincirleme biçimde hakarette bulunduğu öne sürüldü. 

Dündar'ın 1 yıl 8 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianame, İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. 

Eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Yıldırım, daha önce köşe yazısında hakkında iftira attığı gerekçesiyle gazeteci Uğur Dündar ve Sözcü gazetesi aleyhine 200 bin liralık tazminat davası açmıştı. 

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