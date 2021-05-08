Uğur Dündar: Sadece son 10 günde siyasi görüşü ne olursa olsun hep birlikte çığlık atmamızı gerektiren bir yığın olay yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz!

Sözcü yazarı Uğur Dündar, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Enflasyon Araştırma Grubu hakkında “TÜİK’i itibarsızlaştırma” gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmasına, “Gülsem mi ağlasam mı karar veremedim!” diyerek tepki gösterdi.

“Çünkü TÜİK'in açıkladığı verilerinin gerçek enflasyonu yansıtmadığını, bırakın ENAG'daki saygın uzmanları, neredeyse havada uçan kuşlar bile biliyor” diyen Dündar, “Çok gerilere gitmeye gerek yok! Sadece son 10 günde siyasi görüşü ne olursa olsun hep birlikte çığlık atmamızı gerektiren bir yığın olay yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz!” diye yazdı.

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