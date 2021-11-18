Uğur Dündar: KYK yurtlarında kalan gençler haklarını istiyorlar

Sözcü yazarı Uğur Dündar KYK yurtlarında kalan öğrencilerin şikâyetlerini aktardığı "Gençler haklarını istiyorlar” başlıklı bugünkü yazısında, İyi Partili Dr. Taylan Yıldız'ın yurtları dolaşıp öğrencilerle görüşerek, yerinde yaptığı tespitleri aktardı.

“Öncelikle söyleyeyim; sıkıntı çok büyük. Örneğin; çok sayıda öğrenci 6 kişilik odalarda kalmak zorunda… Ekim ayında parklarda geceleyenlerin protestoları gündeme geldiğinde bazı yurtlarda 4 kişilik odalara yeni yataklar konuldu. Genellikle 6 kişinin paylaştığı odalarda sadece 1 küçük masa ve 1 sandalye bulunuyor. Dolaplar en fazla 2 raf ve bir küçük bölmeden oluşuyor. Küçük bir kitaplık (o da çoğu yurtta yok) yine 6 kişi tarafından kullanılıyor. Ayakkabı koyabilecek bir dolap bulunmuyor. Öğrenciler yeni biri geldiğinde, kendi aralarında ‘yeni mahkum geldi’ diyerek şakalaşıyorlar!” diye yazan Dündar, Dr. Yıldız’ın gözlemlerini köşesinde şöyle aktardı:

“Devletten aldıkları yemek yardımı asla yetmiyor. Ekmeği bile satın almak mecburiyetinde kalıyorlar. Hem de market fiyatına!.. Yurtlarda satılan bütün yiyecekler market fiyatlarının üzerinde. Yoğurt, ayran gibi gıdalarda ise kota var. Örnek vermek gerekirse: Çeyrek ekmek: Bazı yurtlarda 45, bazılarında ise 50 kuruş, yani bakkal fiyatına satılıyor!.. Çeri domatesin kilosu 40TL, markette ise 16TL… Orta kalite zeytinin kilosu 38TL… Aynı zeytin, markette 29 TL!.. Biskrem: Yurtta 6.80TL, markette 5.20TL…

Yemeklerin fazla yağlı, pişmemiş, hijyen koşullarından uzak (içinden vida somunu çıkmış bir yemek fotoğrafı gönderdiler) ve lezzetsiz olması, başlı başına büyük bir sorun. Adeta gençlere verilen ceza gibi. Bunun yanı sıra yemekler, yurt kapasitesine göre yapılmadığı için aç kalan öğrenciler oluyor. Çoğu zaman saat 20.00'de yemek bitiyor.

Bir çamaşır makinesini 75-90 kişi kullanıyor!..

Tuvalet kağıdı, çamaşır deterjanı, sabun gibi malzemelerin parası öğrenciler tarafından karşılanmak zorunda. Normal koşullarda 2 günde bir yapılması gereken temizlik haftada 1 kere sadece bir paspas atılarak geçiştiriliyor. Tuvalet ve duşların durumu da çok kötü…

Yukarıda belirttiğim koşullar tüm kız yurtları için de geçerli. İlave olarak kız öğrencilerin hayatlarına müdahale ediliyor. Yurda giriş saati en geç 23.00 olduğundan, gençler tiyatro, konser gibi hiçbir etkinliğe katılamıyor. 5-10 dakikalık bir gecikmede bile azarlanıp aileleri aranıyor!..

Yurt yöneticileri genellikle odalarında oturuyor. Çalışan sayısı çok yetersiz.. Gençler şikayetlerini müfettişe ilettiklerinde mobinge maruz kalıyorlar. Anlattıklarında da herhangi bir geri dönüş veya iyileşme olmuyor!..

KYK yurtlarındaki tuhaf yasaklardan da örnekler verelim:

■ Bazı yurtlarda dışarıdan meyve veya yiyecek getirmek yasak!..

■ Gece belli bir saatten sonra yurdun bahçesini kullanıma yasak!..

■ Bazı yurtlarda su ısıtıcı, basit kahve makinesi, tost makinesi yasak!…

■ Bazı yurtlarda saat 23.00'ten sonra yemek siparişi yasak!..

Özetle KYK yurtlarında kalan gençler çok sıkıntılılar ve haklarını istiyorlar!.."

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