Uğur Dündar: Jüri, Mehmet Hakan Atilla'yı suçsuz bulmalı; Zarrab şarlatanının çayını bile içmemiş!

Sözcü yazarı Uğur Dündar, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını deldiği iddiasıyla 21 ay önce Miami'de tutuklanan iş adamı Reza Zarrab'ın "tanık" olarak ifade verdiği davada tutuklu yargılanan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın jüri tarafından "suçsuz bulunması" gerektiğini söyledi.

Dündar, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Eğer ABD'deki mahkeme gerçekten bağımsız ise; Zarrab Davası Jüri'sinin M.Hakan Atilla'yı suçlu bulmaması gerekir. Çünkü bazılarına çağlayan gibi rüşvet akıtan Zarrab şarlatanından tek kuruş almadığı gibi, çayını bile içmemiş! Bürokrat olarak da bankasını uyarıp, görevini yapmış"