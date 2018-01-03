T24 LogoT24 Logo
Gündem

Uğur Dündar: Jüri, Mehmet Hakan Atilla'yı suçsuz bulmalı; Zarrab şarlatanının çayını bile içmemiş!

"Bürokrat olarak bankasını uyarıp, görevini yapmış"

03 Ocak 2018 17:42

Sözcü yazarı Uğur Dündar, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını deldiği iddiasıyla 21 ay önce Miami'de tutuklanan iş adamı Reza Zarrab'ın "tanık" olarak ifade verdiği davada tutuklu yargılanan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın jüri tarafından "suçsuz bulunması" gerektiğini söyledi. 

Dündar, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Eğer ABD'deki mahkeme gerçekten bağımsız ise; Zarrab Davası Jüri'sinin M.Hakan Atilla'yı suçlu bulmaması gerekir. Çünkü bazılarına çağlayan gibi rüşvet akıtan Zarrab şarlatanından tek kuruş almadığı gibi, çayını bile içmemiş! Bürokrat olarak da bankasını uyarıp, görevini yapmış"

ETİKETLER

Uğur DündarMehmet Hakan AtillaABDReza ZarrabJüriZafer Çağlayan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24