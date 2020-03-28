Uğur Dündar'dan Koronavirüs çağrısı: Zaman, AKP döneminde dev ihaleler alan müteahhitlerin elini taşın altına koyma zamanı

Sözcü yazarı Uğur Dündar, yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde zengin iş insanlarının yaptığı bağışları hatırlatarak, "Bizim de ünlü markalarımız var. Bunların başında da AKP döneminin dev ihalelerini alan, başka ülkelerde de inşaatlar yapan müteahhitler geliyor! Şimdi zaman, onların taşın altına ellerini koyma zamanı" dedi.

Dündar bugünkü yazısında şunları kaydetti:

Bakın, ünlü moda devi Ralph Lauren, koronavirüs savaşında harcanmak üzere tek kalemde 10 milyon dolar bağışladı.

İtalya'da moda denilince akla gelen ilk markalardan biri olan Valentino Garavani ile arkadaşı Giancarlo Giammetti, 1 milyon Euro bağışladılar. Bu para ile Roma'daki üniversite hastanesi Policlinico Gemelli'ye 143 yataklı ek yoğun bakım ünitesi yapılacak. Bir miktarı ile de hastalığın çok yaygın olduğu Lombardia bölgesindeki sağlık çalışanlarına maske alınacak.

Bizim de ünlü markalarımız var. Bunların başında da AKP döneminin dev ihalelerini alan, başka ülkelerde de inşaatlar yapan müteahhitler geliyor!.. Şimdi zaman, onların taşın altına ellerini koyma zamanı.

Görünen o ki, yakında hastanelerimize yoğun bakım kapasitelerinin çok üstünde hasta akını olacak, sahra hastanelerine büyük ihtiyaç duyulacak.

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