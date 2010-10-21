Uğur Dündar da şikayetçi oldu

T24 -



İstanbul Cumhuriyet Savcısı Kadir Altınışık tarafından ifadesine başvurulan Dündar ''Münhasıran Hanefi Avcı'dan değil. Hanefi Avcı, bu olayın şüphelilerinden biri. Ben, kim dinlediyse, kim bugüne kadar bu kayıtları sakladıysa onlardan şikayetçi oldum'' dedi.



Dinlenmenin halkın gerçeklerini öğrenmeye hizmet eden her gazetecinin kaderi olduğunu belirten Dündar kayıtların içeriğine dair ''Susurluk Çetesi''ni ortaya çıkartıp hüküm giymesini sağlayabilmek için Türkiye'yi yönetenlerin yaptıkları yolsuzlukları belgeleyebilmek adına büyük gayret sergilediğini anlatan Dündar, ''Bundan dolayı da adım, Türkiye'nin en gözü kara çetesine öldürülmek üzere verilmişti. Bu faaliyetler sırasında birileri dinlenmiş ve ben de onlarla gazetecilik gayretleri kapsamında konuştuğum için benim konuşmalarım da kayıt altına alınmış'' dedi.



Dündar'ın tersine Korkmaz Yiğit şikayetçi olmayacağını açıkladı.



Cünet Özdemir'in ise Savcısı Kadir Altınışık'ın odasına ifade veriyor.

