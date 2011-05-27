Uğur Dündar Ajda Pekkan'a 'yalaka' dedi mi?

T24 - Uğur Dündar, bu sabah Kanal D radyoda yayınlanan "Uğur Dündar ile Radyo Arenası" programında söylediği sözlere ilişkin açıklama yaptı. Pekkan'a 'yalaka' demediğinin altını çizen Dündar, "Sözlerimin hedefinde olanları kamuoyu uzun süredir biliyor" dedi.



Dündar'ın hurriyet.com.tr’ye yaptığı açıklama şöyle:



“Ajda Pekkan sanatçılığı ve duruşuyla hepimizin saygı ve sevgisini kazanmış, adı özenle korunması gereken değerli bir sanatçıdır. Sayın Pekkan, aynı zamanda çağdaş Türk kadınının temsilcisidir. Sanatçıların duygu yoğunluğu içinde maksadını aşan sözler söyleyebileceğini de düşünüyor ve anlayışla karşılıyorum. Ancak benim sözlerimin hedefinde Ajda Pekkan asla yoktur. Bu sözlerin muhatabı olanları zaten kamuoyu uzun süredir biliyor.”





'Sizin için canımızı vermeye hazırız'



Önceki gün bir gecede sahneye çıkan Pekkan, kendisini dinlemeye gelenler arasında bulunan Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'a “Muhteşem vizyonunuzla hep ülkemizin önünü açıyorsunuz. Allah sizi başımızdan eksik etmesin .Sizin için canımızı vermeye hazırız” demişti.





