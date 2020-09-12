Uğur Dündar: 65 yaş üstünün ekonomik faaliyetlere fazla bir katkıda bulunmadığının düşünülmesi nedeniyle kısıtlamaların en kolay hedefi oluyor

Sözcü yazarı Uğur Dündar, bugünkü köşesinde yeni tip Koronavirüs salgını dolayısıyla 65 yaş üstüne kısıtlama getirilmesine tepki gösterdi.

"Görünür gerekçe; yaşlıların Covid-19'dan korunması!.. Çünkü bu hastalıktan en çok yaşlılar hayatlarını kaybediyor" diyen Dündar, "Madalyonun bir de görünmeyen ve açıkça telaffuz edilmeyen yüzü var. O da bu toplum kesiminin, ekonomik faaliyetlere fazla bir katkıda bulunmadığının düşünülmesi… Bu nedenlerle kısıtlamaların en kolay hedefi oluyorlar! Oysa, 65 yaş ve üzerindekileri işe yaramaz olarak görenler fena halde yanılıyorlar. Tıpkı şimdi okuyacağınız öyküde olduğu gibi" görüşünü paylaştı.

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