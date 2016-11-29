Uğur Derin Dondurucu'nun sahiplerinden Takmaklı cezaevinde yaşamını yitirdi

15 Temmuz darbe girişiminin ardında başlatılan ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında 28 Temmuz'da tutuklanan Uğur Derin Dondurucu'nun sahiplerinden Ünal Takmaklı cezaevinde kalp krizinden yaşamını yitirdi. Takmaklı hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

“Tek isteği adının temize çıkmasıydı”

Takmaklı’nın oğlu Mustafa Takmaklı, babasının ölümü üzerine şu açıklamayı yaptı:

"Ünal Takmaklı, 17/25 Aralık yargı darbesi girişimiyle bu hain yapının gerçek yüzünü görmüş, 2013 yılı itibarıyla tüm bağını koparmış, torunlarını dahi bu hain yapının okullarından almıştır. Ölmeden önceki son görüşmemizde tek istediği, isminin temize çıkması ve evlatlarına onurlu bir isim bırakmaktı.

"Sosyal medyada ve medyada babamın vefatı üzerinden AK Parti'ye ve devletimize saldıranlar, asıl babamın mağdur olmasına sebep olanlardır. O ülkesine, Cumhurbaşkanımıza ve adaletin tecelli edeceğine inanan sağlam ve vatansever bir Müslümandı."

Kalp krizi geçirdi

Hürriyet'in haberine göre, ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında 28 Temmuz'da Nazilli'de tutuklanan Uğur Derin Dondurucu'nun sahiplerinden Ünal Takmaklı (77) bulunduğu Menemen T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda bugün kalp krizi geçirdi.

Cezaevi tarafından acilen Menemen Devlet Hastanesi'ne getirilen Takmaklı'nın duran kalbi burada çalıştırıldı.

Ancak daha önceden geçirdiği başka rahatsızlıkları da bulunan Takmaklı, hayatını kaybetti.



Nazilli'de yürütülen ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında geçen Temmuz evlerinde gözaltına alınan Uğur Derin Dondurucu'nun sahipleri İşadamı Mehmet, Ali ve Ünal Takmaklı, çıkarıldıkları 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanmıştı. Takmaklı kardeşler Menemen T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunuyordu.