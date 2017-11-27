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Spor

Uğur Demirok en az 2 hafta yok

Sivasspor maçında sakatlanan Uğur Demirok'ta ikinci derece yırtık tespit edildi

27 Kasım 2017 17:44

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor'un 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan Sivasspor karşılaşmasında sakatlanan Uğur Demirok'un, 2-3 hafta sonra takımla antrenmanlara başlayacağı bildirildi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, bugün çekilen MR sonucunda Uğur'da ikinci derece yırtık tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen kulüp doktoru Barış Kurtgöz, şunları kaydetti:

"Uğur'un bugün yapılan muayenesi ve çekilen MR sonucuna göre sağ kalça adductor kasında ikinci derece yırtık tespit ettik ve tedavisine başladık. Oyuncumuz 2-3 hafta sonra yeniden takımla çalışmalara başlayacaktır."

 

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Uğur demirokTrabzonsporsakatlık2 hafta

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