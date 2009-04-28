T24 LogoT24 Logo
Spor

Uğur Boral'ı 'Yıldırım' çarptı

Fenerbahçe'de son 2 haftadır kadroya alınmayan Uğur Boral'ı başkan Aziz Yıldırım çarptı.

28 Nisan 2009 03:00


Fenerbahçe'de son 2 haftadır kadroya alınmayan Uğur Boral'ı başkan Aziz Yıldırım çarptı.

Ankara deplasmanında Deivid ile saha içinde tartışan sonra da oyundan alındığı için küplere binen genç futbolcu formasını da kulübede yere atmıştı.

Bu olay sonrası Aragones'in Uğur'u tamamen kenarda bırakması faturayı ona kesmesi olarak yorumlanırken, bir iddia da olaya başkan Aziz Yıldırım'ın el koyduğu şeklinde. Ankara maçı sonrası dönüşe hazırlanan sarı lacivertlilerde başkan Aziz Yıldırım'ın Deivid ile tartışan Uğur'u uyardığı, milli futbolcunun ise başkana yanıt vermesinin ipleri tamamen kopmasına neden olduğu öğrenildi.


SEZON SONU KALIR MI?

İspanyol hocanın kupadaki Sivas ve ligdeki Ankaragücü maçlarında kadro dışı bıraktığı Uğur'un durumunun sezon sonunda masaya yatırılacağı gelen haberler arasında.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24