Uğur Boral'ı 'Yıldırım' çarptı



Fenerbahçe'de son 2 haftadır kadroya alınmayan Uğur Boral'ı başkan Aziz Yıldırım çarptı.



Ankara deplasmanında Deivid ile saha içinde tartışan sonra da oyundan alındığı için küplere binen genç futbolcu formasını da kulübede yere atmıştı.



Bu olay sonrası Aragones'in Uğur'u tamamen kenarda bırakması faturayı ona kesmesi olarak yorumlanırken, bir iddia da olaya başkan Aziz Yıldırım'ın el koyduğu şeklinde. Ankara maçı sonrası dönüşe hazırlanan sarı lacivertlilerde başkan Aziz Yıldırım'ın Deivid ile tartışan Uğur'u uyardığı, milli futbolcunun ise başkana yanıt vermesinin ipleri tamamen kopmasına neden olduğu öğrenildi.





SEZON SONU KALIR MI?



İspanyol hocanın kupadaki Sivas ve ligdeki Ankaragücü maçlarında kadro dışı bıraktığı Uğur'un durumunun sezon sonunda masaya yatırılacağı gelen haberler arasında.