-UĞUR BORAL İDDİALI KONUŞTU İSTANBUL (A.A) - 19.11.2010 - Fenerbahçeli futbolcu Uğur Boral, sarı-lacivertli ekibin bu sezon şampiyonluğun en güçlü adayı olduğunu söyledi. Fenerbahçe'nin geçen sezon Bursaspor ile Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında sakatlanan, 9 aylık sakatlık sürecinin ardından takıma katılmak için gün sayan Uğur Boral, Fenerbahçe TV'ye açıklamalarda bulundu. Antrenmanlarda kendisini iyi hissettiğini, ancak henüz yüzde 100 hazır olmadığını, en kısa sürede resmi maçlarda forma giymeyi istediğini kaydeden Boral, ''9 aydır futbol oynamadım. Maç eksiğim çok fazla. Bunu teknik direktörümüz ile de konuştuk. Hazırlık maçlarında veya resmi maçlarda sonradan oyuna dahil olmak gibi uygulama ile maç eksiğimi kapatmaya çalışacağız. Buna teknik direktörümüz karar verecek'' dedi. -''SAKATLIKLAR TAKIMI PSİKOLOJİK OLARAK ETKİLEDİ''- Bu sezon takımda çok fazla sakatlık yaşandığını kaydeden Uğur Boral, sorunların da bu nedenle yaşandığına inandığını dile getirerek şöyle konuştu: ''Açıkçası çok sakatlığımız oldu. Tabii ki buna sığınmıyoruz. Takımda bir sürü oyuncu var, çok iyi kadromuz var. Takımdaki tüm oyuncular bir diğerinin yerini doldurabilir. 'Sakatlıklar oldu, şimdi böyle konuşuyorlar' diye düşünülebilir ama psikolojik olarak sakatlıklardan etkileniyorsunuz. Ben sakatım, Emre, Alex, Dia, Niang, Stoch sakatlandı. Şu an aklıma gelmeyen birçok arkadaşım sakatlandı. Bu da takım olarak psikolojik etkiye yol açtı.'' Fenerbahçe'nin eksiklerini giderecek güce sahip olduğuna inandığını söyleyen Uğur Boral, ''Teknik heyetimiz, tabii ki eksikleri daha iyi görüyor, analizler yapıyorlar. Bunun üstesinden gelinecektir. Buna inanıyorum. Şampiyonluğun en büyük adayı biziz. Daha programlı ve özverili çalışmalarla, kora kor, sert çalışmalarla iyi günlere kavuşacağız, inşallah'' dedi. - ''TARAFTARIMIZ SABIRLI OLSUN, BAŞARILI OLACAĞIZ'' - Bucaspor karşılaşmasını mutlaka kazanmaları gerektiğini de kaydeden Uğur Boral, şöyle konuştu: ''Bucaspor karşılaşması yüzde 100 kazanmamız gereken bir maç. İlk yarının sonuna kadar hedeflediğimiz serinin başlangıcı olabilir. Sahamızda taraftar desteğimiz dorukta. Taraftarlarımız bizi yalnız bırakmıyor. Biz de taraftarımızla birlikte iyi konsantre olup iyi oynuyoruz. Taraftarımızdan biraz daha sabır bekliyoruz. Bu takım gerçekten iyi bir takım, onları üzmeyecektir. Biraz sabırlı olursalar, başarılı olacağız. Bizleri desteklemeye devam etsinler. Onlarla beraber aşamayacağımız takım yok diye düşünüyorum.''