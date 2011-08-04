Uğur Arslan'ı arka kapıdan kaçırdılar!

T24

Polis arka kapıdan kaçırdı

Arslan suçlamaları kabul etmedi

Soruşturmayı yürüten savcılar Mehmet Tamöz, Abdulvahap Yaren ile Nadi Türkaslan şüphelileri daha önce olduğu gibi tek tek adliyeye çağırarak ifadelerini almaya başladılar. İlk olarak sabah saatlerinde Ayşenur Sezgin adliyeye getirildi. Hemen savcıların bulunduğu kata çıkarılan Sezgin yaklaşık üç saat süren ifadesinin ardından serbest bırakıldı.İstanbul’da gözaltına alınan şüphelilerden ünlü sunucu ve Deniz Feneri Derneği Kurucu Başkanı Uğur Arslan, Ankara’ya götürülürken, havaalanında hayranları ile fotoğraf çektirme imkanı bulmuştu. Arslan’ın rahat tavrı savcıları rahatsız etti. Savcıların talimatı ile Ankara’da şüphelilerin adliye binasına getirilmesi anında polis gazetecilerle köşe kapmaca oynadı. Uğur Arslan sabah saat 10.00’da emniyetin arka kapısından çıkarılarak önce sağlık kontrolünden geçirildi. Arslan, bir süre sonrada adliye binasına götürüldü. Arslan’ın görüntülenmemesi için polis olağanüstü önlemler aldı. Savcılıkta yaklaşık üç saat sorgulanan Arslan tekrar emniyete götürüldü. Arslan’ın diğer gözaltında bulunan üç şüpheliyle birlikte sorgulamaların bugün tamamlanacağı kaydedildi.Sunucu Uğur Arslan, yaptığı “Deniz Feneri” programları ile hem Türkiye’deki hem de Avrupa’daki yayınlarda iki derneğin aynı dernek gibi algılanmasını sağlamak, suretiyle suç örgütüne üye olmak, dolandırıcılık ve sahtecilikle” suçlanıyor. Suçlamaları kabul etmeyen Arslan’ın, “Ben sadece program yaparak fakirlere yardım etmeye çalıştım. Yurtdışında yayımlanması TV yönetimin tasarrufu” dediği öğrenildi.