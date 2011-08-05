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Uğur Arslan serbest bırakıldı

Deniz Feneri soruşturmasında gözaltına alınan sunucu Uğur Arslan serbest bırakıldı. Harun Kapuyoldaş, Muzaffer Şafak ve Mustafa Bölükbaşı ise halen adliyede...

05 Ağustos 2011 03:00

T24 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Almanya'daki “Deniz Feneri e.V.” bağlantılı soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan Uğur Arslan serbest bırakılırken, Harun Kapuyoldaş, Muzaffer Şafak ve Mustafa Bölükbaşı ise tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi.




Ünlü sunucu Arslan, serbest bırakılmasının ardından telefonla konuşurken gözyaşlarına hakim olamadı.Uğur Arslan, Harun Kapuyoldaş, Muzaffer Şafak ve Mustafa Bölükbaşı, öğleden sonra Ankara Adalet Sarayı'na getirildi. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcıları, Arslan ve Kapuyoldaş'ın ek ifadesini aldı. Ek ifadelerin ardından, sunucu Uğur Arslan serbest bırakılırken, Kapuyoldaş, Şafak ve Bölükbaşı, tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Zanlılar, Nöbetçi Ankara 13. Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkartılacaklar. Öte yandan, Uğur Arslan, serbest kalmasının ardından, sevincini, halası olduğunu söylediği Zahide Uyaner ile sarılarak paylaştı. Arslan, adliye binası önünde ise gazetecilerin sorusu üzerine, “Ben suçlu değilim. Şüpheli olarak getirildim. İki saat ifade için 4 gündür nezaretteyim. Bu da benim yanıma kar kalsın. Orucumu da nezarette tuttum, çok şükür” dedi.

Uğur Arslan'ın, adliye binası dışında telefonla görüşürken, göz yaşlarına hakim olamadığı gözlendi.


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