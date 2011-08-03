Uğur Arslan Fener'den gözaltında

T24

Deniz Feneri yapımcısı

Hayranlarıyla fotoğraf Hayranlarıyla fotoğraf

Üç savcı sorgulayacak

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İstanbul’daki Deniz Feneri Derneği’nin kurucu başkanlığını da yapan, bir dönem Kanal 7’de “Deniz Feneri” isimli programın yapımcısı olan Uğur Arslan ile Kanal 7 çalışanları Harun Kapıyoldaş (eski Deniz Feneri Derneği Başkan Yardımcısı), Muzaffer Şafak, Ayşenur Sezgin İstanbul’da, Mustafa Bölükbaşı Aksaray’da gözaltına alındı. İstanbul’da gözaltına alınanlar, Ankara’ya götürüldü.Uğur Arslan, İstanbul Atatürk Havalimanı iç hatlar terminalinde, Ankara’ya hareket etmeden önce hayranlarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Yolcu olarak aynı salonda bekleyenler de, Uğur Aslan ve arkadaşlarının gazeteciler tarafından fotoğraflarının ve filmlerinin çekildiğini görünce hatıra olarak çekim yaptılar. Çocuklarını ve eşlerini Uğur Aslan’ın yanına götürüp fotoğraflarının çekildiğini gören polis müdahale etmek zorunda kaldı. Uğur Arslan, “Ankara’ya ifade vermeye gidiyorum. Çok bir şey söyleyemeyeceğim. Daha önce ifade vermiştik. Bu da bizi şaşırttı. Aynı savcı tekrar çağırdı” dedi.Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 5 kişiyi, savcılar Nadi Türkaslan, Abdulvahap Yaren ve Mehmet Tamöz sorgulayacak. Uğur Arslan, Kanal 7’de ramazanda yayımlanan, yardım içerikli “Deniz Feneri” adlı TV programını sunmaya başladı. İbrahim Uğurlu ile sunduğu program ilgi görünce, 1998 yılında “Deniz Feneri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği”ni kurarak başkanlığını yaptı. Arslan şu anda, Songül Karlı ile Fox TV’de “Su Gibi” adlı evlendirme programını sunuyor.