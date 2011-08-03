-UĞUR ARSLAN ADLİYEDE ANKARA (A.A) - 03.08.2011 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Almanya'daki ''Deniz Feneri e.V.'' bağlantılı soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan sunucu Uğur Arslan, adliye getirildi. Ankara Adalet Sarayı'na öğle saatlerinde getirilen Arslan, cumhuriyet savcıları Nadi Türkaslan, Abdulvahap Yaren ve Mehmet Tamöz tarafından sorgulanıyor. Öte yandan, soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan Mustafa Bölükbaşı'nın savcılık ifadesi sona erdi. Bölükbaşı, yeniden Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.