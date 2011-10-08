T24 LogoT24 Logo
Dünya

UGK'ya bağlı birlikler Sirte'ye ilerliyor SİRTE (A.A)

08 Ekim 2011 16:49

-UGK'ya bağlı birlikler Sirte'ye ilerliyor SİRTE (A.A) - 08.10.2011 - Libya'da Ulusal Geçiş Konseyi'ne (UGK) bağlı birliklerin, devrik lider Muammer Kaddafi'nin doğum yeri olan Sirte kentinin güneyinde büyük ilerleme kaydettikleri bildirildi.   Reuters muhabiri, geçiş hükümetine bağlı birlikleri taşıyan ağır silahlarla yüklü yaklaşık 100 aracın, kentin güneyinde şimdiye kadarki en yoğun saldırılardan birini düzenlemekte olduğunu duyurdu. Muhabir, UGK askerlerinin sloganlar atarak ve tekbir getirerek bölgede ilerlediğini kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24