-UGK'ya bağlı birlikler Sirte'ye ilerliyor SİRTE (A.A) - 08.10.2011 - Libya'da Ulusal Geçiş Konseyi'ne (UGK) bağlı birliklerin, devrik lider Muammer Kaddafi'nin doğum yeri olan Sirte kentinin güneyinde büyük ilerleme kaydettikleri bildirildi. Reuters muhabiri, geçiş hükümetine bağlı birlikleri taşıyan ağır silahlarla yüklü yaklaşık 100 aracın, kentin güneyinde şimdiye kadarki en yoğun saldırılardan birini düzenlemekte olduğunu duyurdu. Muhabir, UGK askerlerinin sloganlar atarak ve tekbir getirerek bölgede ilerlediğini kaydetti.