-UGK güçleri, Kaddafi'nin askerlerini esir aldı TRABLUS (A.A) - 26.09.2011 - Libya Ulusal Güvenlik Güçleri (UGK) dün Gademes kentinde 15 kişiyi öldüren, Kaddafi'nin 150 kişilik paralı asker birliğini esir aldıklarını bildirdi. Zintan Bölgesi askeri yetkililerinin verdiği bilgiye göre, dün Cezayir sınırından Libya'ya geçen Kaddafi'nin paralı askerlerinin 15 kişiyi öldürmesi üzerine UGK yönetimi bölgeye silahlı güç takviyesinde bulundu. Bölgeye giden UGK'nın silahlı güçleri ile paralı askerler arasında gün boyu çatışma yaşandı. Çatışma sonunda yaklaşık 150 kişilik paralı asker UGK güçleri tarafından esir alındı. Targa Kabilesi'ne ait oldukları öğrenilen paralı askerlerinin de UGK silahlı güçlerinin karşı saldırısından korktuğu için Trablus'a doğru kaçtığı ve sayılarının yaklaşık 3 bin olduğu tahmin edilen ailelerin George Kasabası'nda çembere alındığı öğrenildi. Muammer Kaddafi'nin paralı askerleri olduğu belirtilen silalı bir grup, Cezayir sınırındaki Gademes'te 15 kişiyi öldürmüş, çok sayıda kişiyi de yaralamıştı.