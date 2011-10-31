T24 LogoT24 Logo
Dünya

UGK Yürütme Kurulu Başkanı Cibril istifa etti TRABLUS (A.A)

31 Ekim 2011 00:57

-UGK Yürütme Kurulu Başkanı Cibril istifa etti TRABLUS (A.A) - 30.10.2011 - Libya Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) Yürütme Kurulu Başkanı Mahmud Cibril istifa etti. Trablus'taki İslam Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Cibril, istifa edeceğini daha önce açıkladığını hatırlatarak, 19 Şubat'ta UGK Başkanı Mustafa Abdülcelil ve bazı arkadaşlarıyla bir araya gelerek kurdukları Konsey'den kendi isteğiyle istifa ettiğini bildirdi. Konsey'in önümüzdeki süreçte yapısının kadınları, gençleri ve Libya'nın özgürleşmesi için savaşan askerleri içerecek şekilde genişlemesi gerektiğini ifade eden Cibril, bu yapının üç ay içinde Anayasa'yı oluşturmasını ve 8 ay içinde de ülkede seçimlerin yapılmasının önerisinin getirildiğini belirtti.  Kendisinin istifasıyla politik bir boşluk doğmayacağını söyleyen Cibril, yeni bir parti kurmayacağını, sivil toplum örgütleriyle birlikte çalışacağını kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24