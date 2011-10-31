-UGK Yürütme Kurulu Başkanı Cibril istifa etti TRABLUS (A.A) - 30.10.2011 - Libya Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) Yürütme Kurulu Başkanı Mahmud Cibril istifa etti. Trablus'taki İslam Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Cibril, istifa edeceğini daha önce açıkladığını hatırlatarak, 19 Şubat'ta UGK Başkanı Mustafa Abdülcelil ve bazı arkadaşlarıyla bir araya gelerek kurdukları Konsey'den kendi isteğiyle istifa ettiğini bildirdi. Konsey'in önümüzdeki süreçte yapısının kadınları, gençleri ve Libya'nın özgürleşmesi için savaşan askerleri içerecek şekilde genişlemesi gerektiğini ifade eden Cibril, bu yapının üç ay içinde Anayasa'yı oluşturmasını ve 8 ay içinde de ülkede seçimlerin yapılmasının önerisinin getirildiğini belirtti. Kendisinin istifasıyla politik bir boşluk doğmayacağını söyleyen Cibril, yeni bir parti kurmayacağını, sivil toplum örgütleriyle birlikte çalışacağını kaydetti.