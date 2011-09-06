T24 LogoT24 Logo
Dünya

UGK, ülke özgürleşince Trablus'a taşınacak BİNGAZİ (A.A)

06 Eylül 2011 00:16

-UGK, ülke özgürleşince Trablus'a taşınacak BİNGAZİ (A.A) - 05.09.2011 - Libya'da muhaliflerin kurduğu Ulusal Geçiş Konseyi'nin (UGK), "Libya topraklarının tamamı özgürleşmeden" başkent Trablus'a taşınmayacağı bildirildi. Konseyin başkan yardımcısı Abdülhafız Goga, Muammer Kaddafi yandaşlarının kaleleri olan Sebha, Sirte ve Beni Velid'i kastederek, "Libya topraklarının tamamı özgürleşince" konseyin Bingazi kentinden Trablus'a taşınacağını söyledi. Ulusal Geçiş Konseyi'nin Başkanı Mustafa Abdülcelil, cuma günü Bingazi'nin önde gelen askeri yetkilileri ve aşiret üyelerine yaptığı açıklamada, "Haftaya Trablus'a gidiyoruz. Trablus bizim başkentimiz" demişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24