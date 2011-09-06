-UGK, ülke özgürleşince Trablus'a taşınacak BİNGAZİ (A.A) - 05.09.2011 - Libya'da muhaliflerin kurduğu Ulusal Geçiş Konseyi'nin (UGK), "Libya topraklarının tamamı özgürleşmeden" başkent Trablus'a taşınmayacağı bildirildi. Konseyin başkan yardımcısı Abdülhafız Goga, Muammer Kaddafi yandaşlarının kaleleri olan Sebha, Sirte ve Beni Velid'i kastederek, "Libya topraklarının tamamı özgürleşince" konseyin Bingazi kentinden Trablus'a taşınacağını söyledi. Ulusal Geçiş Konseyi'nin Başkanı Mustafa Abdülcelil, cuma günü Bingazi'nin önde gelen askeri yetkilileri ve aşiret üyelerine yaptığı açıklamada, "Haftaya Trablus'a gidiyoruz. Trablus bizim başkentimiz" demişti.