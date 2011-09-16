-UGK birlikleri Beni Velid'den çekildi BENİ VELİD (A.A) - 16.09.2011 - Libya'da, Ulusal Geçiş Konseyine (UGK) bağlı birliklerin, saatlerce süren şiddetli çatışmaların ardından Beni Velid kentinden çekildiği bildirildi. UGK'ye bağlı savaşan Esad El Hamuri, yaptığı açıklamada, "Geri çekilmemiz yönünde emir aldık. Çok sayıda roket bizi vurdu. Daha sonra döneceğiz" dedi. Diğer bir savaşçı da, "Birlikleri yeniden organize etmeli ve cephane stoku yapmalıyız. Geri dönmek için emir bekliyoruz" diye konuştu. UGK'ye bağlı birlikler Libya'nın başkenti Trablus'a 180 kilometre uzaklıktaki Beni Velid'e bugün saldırı düzenlemişti.