Ugandalı erkekler prezervatiflerin küçük olmasından şikayetçi

Uganda Parlamentosu HIV ve AIDS'le Mücadele Komitesinde yer alan milletvekili Tom Aza, AIDS’in en yaygın görüldüğü bölgelerdeki gençlerin “prezervatif boylarının çok küçük olmasından” şikayetçi olduğunu açıkladı.

AFP'nin haberine göre, standart prezervatiflerin herkese uymadığını belirten Aza, "Bu bölgelerdeki daha büyük cinsel organları olduğu, bu yüzden de daha büyük kondomlara ihtiyaç duydukları ortaya çıktı" dedi. Aza, "Cinsel ilişki sırasında, tabii baskının da etkisiyle prezervatifleri patlıyor" diye konuştu.

Merard Bitekyerezo isimli vekil ise, "Bazı gençlerimiz, kendilerine verilen prezervatiflerin çok küçük olduğundan şikayet ediyor" ifadesini kullandı. Bir diğer komite üyesi Sarah Netalisile, "Bu sorun yüzünden gençlerimiz HIV ve AIDS oluyor" dedi. Bu şikayetler üzerine Ugandalı vekillerin daha büyük prezervatifler üretilmesi için harekete geçmesinin beklendiği belirtildi.

Hindistan'da da sorun olmuştu



Hürriyet’te yer alan habere göre, üretilen prezervatiflerin boyutları daha önce de Hindistan'da sorun olmuştu.

Hindistan'da Medikal Araştırmalar Konseyi'nin 2006 yılında yaptığı bir araştırma, Mumbai'deki erkeklerin yüzde 60'ının cinsel organının uluslararası prezervatif boyundan en az 2.4 santim kısa olduğunu ortaya koymuştu. Yüzde 30'unun cinsel organının ise standart prezervatif boyutundan beş santim kısa olduğu belirlenmişti.

Uganda'da her yıl yaklaşık 80 bin kişi AIDS'ten hayatını kaybediyor. 1,8 milyon insanın HIV virüsüyle yaşadığı ülkede; bir milyon çocuk , anne babalarını AIDS'ten yitirdikleri için öksüz kaldı.