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Dünya

UGANDA'DA OKULA YILDIRIM DÜŞTÜ KAMPALA (A.A)

29 Haziran 2011 23:32

-UGANDA'DA OKULA YILDIRIM DÜŞTÜ KAMPALA (A.A) - 29.06.2011 - Uganda'da, okullarına yıldırım düşen 22 öğrenci ile 1 öğretmen öldü. Yerel polis sözcüsü, başkent Kampala'nın yaklaşık 260 kilometre batısındaki okula yıldırım düşmesi sonucu yaşları 7 ile 16 arasındaki 51 öğrencinin de yaralandığını bildirdi. Kampala'nın yaklaşık 320 kilometre kuzeybatısında bir başka okula da dün yıldırım düşmesi sonucu 37 öğrenci ile 2 öğretmenin yaralandığı kaydedildi. Meteoroloji yetkilileri, okulların yüksek yerlere inşa edilmiş olması ve paratonerleri bulunmadığı için yıldırım düştüğünü belirttiler. Uganda'da geçen haftalarda da yıldırım düşmesi sonucu az 38 kişi hayatını kaybetmişti.

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