-UGANDA'DAKİ SALDIRILARI EL ŞEBAB ÜSTLENDİ MOGADİŞU/NEW YORK (A.A) - 12.07.2010 - Uganda'nın başkenti Kampala'da 2010 Dünya Kupası final maçını izleyenlerin bulunduğu iki ayrı restorana düzenlenen bombalı saldırıların sorumluluğunu, Somali'deki El Şebab örgütü üstlendi. Örgütün sözcülerinden Ali Muhammed Rage, Somali'de yaptığı açıklamada, saldırıların arkasında olduklarını belirtti. Öte yandan, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, saldırıları kınadı. BM'den yapılan yazılı açıklamada, BM Genel Sekreterinin, Kampala'da düzenlenen, onlarca kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin yaralandığı hain saldırıları kınadığı ve bu terör eylemini düzenleyenlerin adalete teslim edilmesini umduğu ifade edildi. 2010 Dünya Kupası final maçını izleyenlerin bulunduğu iki ayrı restorana dün düzenlenen bombalı saldırılarda, aralarında yabancıların da bulunduğu 73 kişinin öldüğü bildirilmişti. Daha önce Uganda ordusu, hükümete karşı savaşan El Şebab örgütünün Somali'ye barış gücü askeri göndermesinden ötürü Uganda'yı uzun süredir tehdit ettiğini ve saldırıları El Şebab'ın düzenlediğinden kuşkulandıklarını söylemişti. ABD Dışişleri Bakanlığının terörist örgütler listesinde bulunan El Şebab, ilk kez Somali dışında saldırı düzenlemiş oldu.