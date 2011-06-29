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Dünya

UGANDA'DA YILDIRIM 18 ÖĞRENCİYİ ÖLDÜRDÜ KAMPALA (A.A)

29 Haziran 2011 16:18

-UGANDA'DA YILDIRIM 18 ÖĞRENCİYİ ÖLDÜRDÜ KAMPALA (A.A) - 29.06.2011 - Afrika ülkesi Uganda'nın batısında bir ilkokula yıldırım düştüğü, 18 öğrencinin öldüğü, 50 kadar öğrencinin yaralandığı bildirildi. Polis yetkilileri, başkent Kampala'nın 225 kilometre kuzeybatısında Kiryandongo bölgesindeki Runyanya ilkokuluna yıldırım isabet ettiğini, 3'ü kız 18 öğrencinin hayatını kaybettiğini ve 50 kadar öğrencinin yaralandığını belirtti. Yerel meteoroloji yetkilileri, bu mevsimde görülmemiş şiddetli yağışların Uganda'yı vurduğunu belirtiyor. Afrika'nın batısındaki Nijerya'da da yıldırım çarpan 11 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Kızılhaç yetkililerinden Bala Ahmet yaptığı açıklamada, ülkenin Gombe eyaletine bağlı Balanga köyünde, yıldırımın çarptığı 8 çiftçinin öldüğü, 12 çiftçinin yaralandığını söyledi. Nijerya'nın Yobe eyaletinin başkenti Damaturu da pazara düşen yıldırım 3 kişinin ölmesine yol açtı. 

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