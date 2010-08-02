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Dünya

UGANDA'DA TEKNE ALABORA OLDU: EN AZ 50 ÖLÜ KAMPALA (A.A)

02 Ağustos 2010 15:35

-UGANDA'DA TEKNE ALABORA OLDU: EN AZ 50 ÖLÜ KAMPALA (A.A) - 02.08.2010 - Doğu Afrika ülkesi Uganda'da bir gölde seyreden teknenin alabora olması sonucu en az 50 kişi öldü.  Polis, önceki gün akşam Albert gölünde meydana gelen kazadan sonra yapılan arama-kurtarma çalışmalarında sadece 5 kişinin kurtarıldığını, şimdiye kadar 17 kişinin cesetine ulaşıldığını, 70 ila 80 kişi taşıyan tekneden daha fazla kurtulan olacağının sanılmadığı bildirdi.  Teknenin aşırı yüklü olması nedeniyle alabora olduğu belirtildi. 

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