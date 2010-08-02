-UGANDA'DA TEKNE ALABORA OLDU: EN AZ 50 ÖLÜ KAMPALA (A.A) - 02.08.2010 - Doğu Afrika ülkesi Uganda'da bir gölde seyreden teknenin alabora olması sonucu en az 50 kişi öldü. Polis, önceki gün akşam Albert gölünde meydana gelen kazadan sonra yapılan arama-kurtarma çalışmalarında sadece 5 kişinin kurtarıldığını, şimdiye kadar 17 kişinin cesetine ulaşıldığını, 70 ila 80 kişi taşıyan tekneden daha fazla kurtulan olacağının sanılmadığı bildirdi. Teknenin aşırı yüklü olması nedeniyle alabora olduğu belirtildi.