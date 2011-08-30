-Uganda'da ölü sayısı 40'a çıktı KAMPALA (A.A) - 30.08.2011 - Uganda'nın doğusunda şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymalarında ölenlerin sayısının 40'a yükseldiği bildirildi. Bölgesel danışma yetkilisi Ken Mabisi, Kızılhaç ve diğer gönüllülerin Bulambuli bölgesinde hala cesetlere ulaşmak için kazı yaptıklarını söyledi. Yetkili ayrıca Kızılhaç'ın toprak kaymalarında evleri yıkılanlara bazı ihtiyaç malzemeleri dağıtmaya başladığını da kaydetti. Geçen yıl Uganda'nın doğusundaki Bududa bölgesindeki toprak kaymalarında 300 kişi hayatını kaybetmişti.