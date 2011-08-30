-Uganda'da ölü sayısı 30'a çıktı MBALE (A.A) - 30.08.2011 - Uganda'nın doğusunda şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 30'a çıktı. Kenya sınırı yakınındaki Mabono ve Meru köylerini dün erken saatlerde vuran toprak kaymasında yüzlerce evin yerle bir olduğu da bildirildi. Afet Hazırlık Bakanlığından bir yetkili, 30 kişinin öldüğünü teyit ettiklerini, şu ana kadar enkazdan 27 ceset çıkarıldığını söyledi. Meteoroloji, şiddetli yağışların yeni toprak kaymalarına yol açabileceği uyarısında bulundu.