T24 LogoT24 Logo
Dünya

Uganda'da ölü sayısı 30'a çıktı MBALE (A.A)

30 Ağustos 2011 17:17

-Uganda'da ölü sayısı 30'a çıktı MBALE (A.A) - 30.08.2011 - Uganda'nın doğusunda şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 30'a çıktı. Kenya sınırı yakınındaki Mabono ve Meru köylerini dün erken saatlerde vuran toprak kaymasında yüzlerce evin yerle bir olduğu da bildirildi. Afet Hazırlık Bakanlığından bir yetkili, 30 kişinin öldüğünü teyit ettiklerini, şu ana kadar enkazdan 27 ceset çıkarıldığını söyledi. Meteoroloji, şiddetli yağışların yeni toprak kaymalarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24