Uganda'da iki patlama

T24 - Uganda'nın başkenti Kampala'da yaşanan iki patlama sonucunda en az elli kişi öldü, patlamalarda dünya kupasını izleyenler de öldü.



Patlamalara neyin sebep olduğu henüz netleşmedi ancak polis nedenin planlı bombalı saldırılar olduğunu söylüyor.



Saldırıların hedefinde dünya kupası maçlarının izlendiği bir Etiyopya restoranı ve rugby klubü vardı.



Bir görgü tanığı, maçın sonuna üç dakika kala önce art arda iki güçlü patlama meydana geldiğini söyledi.



Emniyet Müdürü Kale Kayihura bombalı saldırıların mümkün olan en fazla sayıda kişiyi öldürmek için planlandıklarını söyledi.



Polis patlamaların arkasında Uganda ve Etiyopya'nın hükümetin yanında savaşmak için asker gönderdiği Somali'den İslamcı eş-Şebab örgütünün olabileceğini belirtiyor.



Eş-Şebab bir süre önce Uganda'nın başkentini hedefleyebileceği tehdidinde bulunmuştu.



Uganda ve Burundi'den gelen beş bin kadar Afrika Birliği askeri Mogadişu'da İslamcı militanlarla sık sık çatışmaya giriyor.



Gözlemciler Somali'deki geçici hükümetin dış askeri yardım olmadan ayakta kalamayacağını söylüyor



Ölenlerden en az birinin Amerikalı olduğu belirtilirken, Amerikan Başkanı Barack Obama da saldırıyı 'korkakça' diye niteleyerek kınadı.



Bombaların eş-Şebab tarafından yerleştirildiğinin netleşmesi durumunda bu, örgütün ülke dışında düzenlediği ilk saldırı olacak.





